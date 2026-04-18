CAMPLI IN LUTTO PER VALERIA MELONI: L’ADDIO TRA IL ROMBO DELLE MOTO

Il suono delle moto, simbolo di una delle sue passioni più amate, ha fatto da sfondo all’ultimo saluto a Valeria Meloni, la 51enne di Campli deceduta a seguito delle gravi lesioni riportate in un tragico incidente stradale avvenuto nel giorno di Pasquetta. Stamattina dunque la comunità si è raccolta nel dolore per renderle omaggio. I funerali sono stati celebrati nel Duomo cittadino, mentre il sindaco Federico Agostinelli ha disposto il lutto cittadino in segno di rispetto. Numerosa la partecipazione alla cerimonia: cittadini, amici e familiari hanno voluto essere presenti per stringersi attorno ai parenti di Valeria e condividere un momento di profonda commozione.