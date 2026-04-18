ESPLODE CUCINA DI UN ALBERGO, FERITA LA PROPRIETARIA

Durante la notte scorsa, alle 23:00 circa, una squadra dei vigili del fuoco del Comando di Teramo è intervenuta presso un albergo sito in via Nazionale, a Ponte Vomano di Penna Sant'Andrea, a seguito di un'esplosione. I vigili del fuoco, appena giunti sul posto, hanno verificato che la parete perimetrale del locale cucina è stata danneggiata da una deflagrazione di gas metano per l'alimentazione degli impianti di cottura. Al momento in cui si è verificata l'esplosione la proprietaria dell'hotel, che si trovava in cucina, è stata investita in modo lieve dall'onda d'urto e non ha riportato conseguenze fisiche evidenti. Precauzionalmente è stata comunque trasportata in ospedale con un'ambulanza del 118 di Teramo. I vigili del fuoco hanno disattivato l'impianto elettrico ed evacuato l'albergo, dove, al momento dell'esplosione, si trovavano i proprietari e una decina di ospiti. Successivamente hanno eseguito un monitoraggio della cucina e della zona circostante con lo strumento per il rilevamento di miscele esplosive, riscontrando tracce di metano in un pozzetto dell'impianto di terra. Sul posto è giunto anche il personale della ditta che gestisce la rete di distribuzione del gas metano e i Carabinieri di Bisenti per gli adempimenti di competenza.