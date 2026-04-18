VIOLENTO IMPATTO TRA AUTO E MOTO: CI SONO PIÙ FERITI, ARRIVA L’ELISOCCORSO

Grave incidente nel pomeriggio di oggi a Sivi, dove poco dopo le 17.30 si è verificato uno scontro tra un’auto e una moto lungo via Roma. La collisione, particolarmente violenta, ha causato diversi feriti, le cui condizioni sono ancora in fase di accertamento da parte dei sanitari. Immediata la macchina dei soccorsi: sul luogo dell’incidente sono giunte due ambulanze del 118, che hanno prestato le prime cure alle persone coinvolte. A causa della serietà della situazione, è stato necessario anche l’intervento dell’elisoccorso partito da Pescara, atterrato nelle vicinanze per consentire il trasferimento urgente di uno dei feriti in ospedale. Presenti anche le forze dell’ordine, impegnate sia nella gestione del traffico — rallentato durante le operazioni — sia nei rilievi utili a chiarire la dinamica dello schianto. Restano ancora da definire le cause dell’incidente e il quadro clinico completo dei feriti. Seguiranno aggiornamenti.