RURABILANDIA PROTAGONISTA A FIRENZE: INCLUSIONE E LAVORO ALLA CENA DI GALA DEL MINISTERO

Rurabilandia, la fattoria didattica e sociale della Asp 2 di Teramo, sarà tra i protagonisti della cena di gala promossa dal Ministero per le Disabilità nell’ambito dell’evento “Italia Insieme – Turismo Accessibile e Territorio”, in programma presso la Stazione Leopolda a Firenze il 21 aprile 2026. L’iniziativa, fortemente voluta dalla Ministra Alessandra Locatelli, rappresenta un importante momento di confronto tra istituzioni e realtà del Terzo Settore impegnate quotidianamente nella costruzione di un Paese più inclusivo e accessibile. Durante la serata, i ragazzi di Rurabilandia saranno coinvolti attivamente nel servizio di sala come camerieri, portando anche i prodotti della fattoria, simbolo concreto di un modello virtuoso che unisce agricoltura sociale, formazione e inclusione lavorativa. La cena anticipa il convegno del 22 aprile dedicato al turismo inclusivo e si inserisce in un più ampio percorso volto a promuovere un’idea di accoglienza capace di valorizzare ogni persona.
“Essere presenti a Firenze in un contesto così autorevole è per noi motivo di grande orgoglio – dichiara la commissaria straordinaria della ASP 2 di Teramo, Giulia Palestini – i nostri ragazzi porteranno non solo competenze, ma soprattutto un messaggio forte: l’inclusione non è un concetto astratto, è qualcosa che si costruisce ogni giorno, anche attraverso gesti semplici come servire a tavola o condividere un prodotto della nostra terra. Rappresentare l’Abruzzo in questa occasione significa dare voce a un territorio che crede nel valore delle persone e nelle loro capacità. Per Rurabilandia si tratta di un ulteriore traguardo in un percorso già ricco di esperienze significative, dopo la partecipazione al G7 di Assisi e l’esperienza internazionale presso le Nazioni Unite a New York”.