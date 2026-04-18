RURABILANDIA PROTAGONISTA A FIRENZE: INCLUSIONE E LAVORO ALLA CENA DI GALA DEL MINISTERO

Rurabilandia, la fattoria didattica e sociale della Asp 2 di Teramo, sarà tra i protagonisti della cena di gala promossa dal Ministero per le Disabilità nell’ambito dell’evento “Italia Insieme – Turismo Accessibile e Territorio”, in programma presso la Stazione Leopolda a Firenze il 21 aprile 2026. L’iniziativa, fortemente voluta dalla Ministra Alessandra Locatelli, rappresenta un importante momento di confronto tra istituzioni e realtà del Terzo Settore impegnate quotidianamente nella costruzione di un Paese più inclusivo e accessibile. Durante la serata, i ragazzi di Rurabilandia saranno coinvolti attivamente nel servizio di sala come camerieri, portando anche i prodotti della fattoria, simbolo concreto di un modello virtuoso che unisce agricoltura sociale, formazione e inclusione lavorativa. La cena anticipa il convegno del 22 aprile dedicato al turismo inclusivo e si inserisce in un più ampio percorso volto a promuovere un’idea di accoglienza capace di valorizzare ogni persona.