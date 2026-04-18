TURISTI COSTRETTI AD AFFACCIARSI PER UNA FOTO: LA SITUAZIONE ALL’ANFITEATRO DI TERAMO

Scene che si ripetono ogni giorno: visitatori e turisti costretti ad affacciarsi nel cortile dell’anfiteatro pur di scattare una foto o conservare un ricordo della visita. Succede a Teramo, dove la fruizione di uno dei luoghi simbolo della città risulta di fatto limitata da una cartellonistica invadente ed inutile. Una situazione che solleva interrogativi sulla gestione e sull’accessibilità dell’area, con molti che si chiedono se non sia il caso di intervenire per migliorare la visibilità e la valorizzazione del sito, anche attraverso la rimozione degli elementi che ne ostacolano la piena fruizione. Il tema resta aperto e richiama l’attenzione sulla necessità di rendere il patrimonio storico più accessibile e accogliente per cittadini e turisti.