ESCURSIONISTA PRECIPITA IN VAL MAONE: 33ENNE IN CODICE ROSSO

Un uomo di 33 anni originario di Guardiagrele (CH), è stato trasportato d’urgenza all’ospedale Mazzini di Teramo dopo un grave incidente in montagna. L’episodio si è verificato intorno all’ora di pranzo nella zona della Val Maone, nel territorio di Pietracamela, dove il giovane è caduto per diversi metri durante un’escursione. Immediato l’intervento dei soccorsi: sul posto sono arrivati sia l’elisoccorso del 118 dell’Aquila sia l’elicottero dei Vigili del Fuoco, impegnati nelle operazioni di recupero in un’area particolarmente impervia. Nonostante la caduta, il 33enne è rimasto cosciente per tutta la durata dei soccorsi. Una volta stabilizzato, è stato trasferito in ospedale in codice rosso. I medici hanno riscontrato un trauma toracico e diverse lesioni agli arti inferiori.

L'intervento del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico Abruzzo è avvenuto sul massiccio del Gran Sasso, nei pressi della Via delle Creste, per soccorrere un alpinista scivolato durante la progressione. Ricevuta la richiesta di aiuto, è stato immediatamente attivato l’elicottero del servizio di elisoccorso regionale decollato dall’Aquila che ha raggiunto il target fornito, sbarcando sul posto il Tecnico di Elisoccorso del CNSAS e l’équipe sanitaria del 118 prima di posizionarsi in piazzola a Prati di Tivo.

Parallelamente, il Tecnico di Centrale Operativa del CNSAS ha mantenuto il contatto diretto con l’infortunato, fornendo indicazioni utili in vista delle operazioni di recupero. Una volta raggiunto, il ferito è stato stabilizzato sul posto: presentava traumi agli arti inferiori e un evidente stato confusionale. Le operazioni si sono svolte in un contesto particolarmente complesso, su terreno ripido e scomodo, che ha richiesto rapidità e precisione nell’esecuzione delle manovre. Il recupero è stato effettuato mediante verricello da parte dell’elicottero. L’infortunato, una volta stabilizzato e imbarellato sul pendio e recuperato, è stato trasportato in ospedale all’Aquila per le cure del caso.