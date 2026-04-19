VIRTÙ IN CATTEDRA DOMANI AL DI POPPA, CON IL CONFRONTO TRA GLI CHEF



Un viaggio tra tradizione e innovazione per raccontare uno dei piatti simbolo della cucina teramana. È questo il cuore dell’iniziativa “Virtù a confronto”, in programma domani, lunedì 20 aprile, nella sala ristorante dell’Istituto di Istruzione Superiore “Di Poppa–Rozzi” di Teramo. L’evento nasce con l’obiettivo di valorizzare le “Virtù”, non solo preparazione iconica del territorio abruzzese, ma vera e propria sintesi della cultura gastronomica. Non solo una ricetta, ma un rito collettivo che racchiude storia, stagionalità e identità, tramandato di generazione in generazione. La giornata vedrà protagonisti gli studenti del polo alberghiero, affiancati dai docenti tecnico-pratici e in collaborazione con ristoratori del territorio. Un’occasione concreta per mettere in dialogo passato e presente, tradizione e nuove interpretazioni, attraverso un percorso che unisce studio, ricerca e pratica culinaria. Il programma prenderà il via alle ore 11:30 con i saluti istituzionali del dirigente scolastico Caterina Provvisero e delle autorità. Seguirà un momento di approfondimento dedicato alla storia e alla composizione delle Virtù, raccontate direttamente dagli studenti. Alle 12:00 spazio alla degustazione guidata: i partecipanti potranno assaporare il piatto accompagnato da bevande selezionate, pensate per esaltarne le caratteristiche. La conclusione è prevista per le 13:30 con i ringraziamenti finali. L’iniziativa si propone così come un’esperienza immersiva capace di coniugare formazione e valorizzazione del patrimonio gastronomico locale, offrendo uno sguardo attuale su una tradizione che continua a evolversi senza perdere la propria essenza.