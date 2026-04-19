INVESTE UN BAMBINO DI 12 ANNI SPEZZANDOGLI LE GAMBE E SCAPPA

È stato travolto da un’auto in pieno centro e lasciato a terra dal conducente, fuggito senza prestare soccorso. Ha solo 12 anni. L’episodio si è verificato poco dopo le 20, a pochi passi da piazza IX Martiri, in un’area affollata anche per un evento in corso. Secondo una prima ricostruzione, il bambino sarebbe stato colpito da un’Audi A3 di colore grigio. L’impatto è stato violento: il dodicenne è stato scaraventato sull’asfalto riportando diverse lesioni. Subito dopo l’incidente, il conducente ha accelerato bruscamente allontanandosi dal luogo dello scontro e dirigendosi verso la zona della Basilica di San Bernardino, dove in quel momento era in corso un concerto, rischiando di investire altre persone presenti. Immediato l’intervento dei sanitari del 118, che hanno soccorso il ragazzo e lo hanno trasferito all’ospedale San Salvatore. I primi accertamenti medici hanno evidenziato un quadro serio, con fratture agli arti inferiori, tra cui tibia e perone. Nel giro di meno di un’ora, infatti, grazie alle telecamere della zona, i Carabinieri sono riusciti a individuare il presunto pirata della strada: si tratta di un giovane di 20 anni, di origine albanese. Dopo l’incidente avrebbe tentato di nascondere l’auto parcheggiandola tra altre vetture in un’area commerciale in periferia, ma i segni evidenti dell’urto sulla carrozzeria non hanno lasciato dubbi. È stato arrestato. Le accuse sono pesanti: fuga dopo incidente con feriti, omissione di soccorso e resistenza a pubblico ufficiale. Durante l’intervento dei carabinieri, infatti, avrebbe anche reagito con violenza contro uno dei militari