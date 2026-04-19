ASSESSORI AZZERATI A TERAMO, DA DOMANI TUTTI TORNANO AL LAVORO: IL SINDACO PROMETTE IL RITORNO IN GIUNTA ENTRO UNA SETTIMANA

Da domani gli assessori rimossi dal sindaco torneranno alle loro occupazioni precedenti. Chi già svolgeva un’attività riprenderà il proprio ruolo: c’è chi rientrerà in ospedale, come Graziella Cordone, e chi tornerà a lavorare a scuola come bidella, come Pina Ciammariconi. Per coloro che invece non hanno un impiego, resta soltanto l’attesa e la speranza di rientrare presto in giunta e tornare a percepire i noti compensi mensili previsti per legge. Il sindaco ha rassicurato tutti, garantendo una futura ricollocazione nell’esecutivo, anche se con possibili modifiche nelle deleghe. La verifica arriverà a breve: entro una settimana, ha promesso, la nuova squadra dovrebbe essere definita. Non mancano però i dubbi. In pochi credono che sia possibile ricomporre l’esecutivo in tempi così rapidi. D’Alberto dovrà infatti confrontarsi con i partiti che lo hanno messo sotto pressione, presentando nomi e incarichi. Se la nuova giunta non dovesse risultare all’altezza della situazione, il rischio politico per il primo cittadino potrebbe diventare concreto.