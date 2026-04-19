TENTATE TRUFFE AGLI ANZIANI NEL TERAMANO: TRE CASI IN UN GIORNO, NESSUNA VITTIMA

Nella giornata di venerdì si sono registrati tre tentativi di truffa ai danni di persone anziane in diversi comuni della provincia di Teramo. Gli episodi, denunciati ai Carabinieri, non hanno avuto conseguenze grazie alla prontezza delle vittime, che hanno riconosciuto il raggiro. Il primo caso è avvenuto a Torricella Sicura, dove un’anziana ha segnalato di aver ricevuto una telefonata sulla linea fissa da parte di un uomo sconosciuto. L’interlocutore, fingendo un incidente stradale che avrebbe coinvolto il figlio, chiedeva denaro per evitare presunte conseguenze penali. La donna, consapevole che il figlio era deceduto da tempo, ha immediatamente compreso l’inganno e ha interrotto la comunicazione. Un secondo tentativo è stato denunciato a Tossicia da un settantenne del posto. L’uomo ha raccontato di aver ricevuto una videochiamata sul cellulare, durante la quale compariva l’immagine di un sedicente carabiniere con la dicitura “Comando Provinciale Carabinieri Teramo”. Il truffatore sosteneva che fossero in corso indagini sul direttore della banca dell’anziano, invitandolo a trasferire i propri risparmi su un altro conto tramite bonifico. Insospettito, il pensionato si è recato presso il proprio istituto bancario, dove ha avuto conferma del tentativo di frode. Il terzo episodio si è verificato a Bisenti, dove una donna ultra settantenne ha denunciato di aver ricevuto una telefonata da un individuo che si spacciava per maresciallo dei Carabinieri. Anche in questo caso veniva simulato un grave incidente causato dal figlio, con la richiesta di denaro per evitare l’arresto. La donna, intuendo il raggiro, ha chiuso la chiamata e si è rivolta immediatamente alle forze dell’ordine. Sui tre episodi sono in corso indagini da parte dell’Arma dei Carabinieri per risalire agli autori dei tentativi di truffa. Determinante, in tutti i casi, è stata la lucidità delle vittime, che ha impedito ai malviventi di portare a termine i loro piani.