TRUFFA CON FALSO BONIFICO, DENUNCIATO UOMO NEL TERAMANO

A Isola del Gran Sasso d'Italia i Carabinieri della locale stazione hanno denunciato un uomo residente in provincia, ritenuto presunto responsabile dei reati di truffa aggravata e sostituzione di persona. Secondo quanto ricostruito, l’uomo si sarebbe finto titolare di un’azienda con sede a Roseto degli Abruzzi per acquistare merce in un negozio di ottica, per un valore complessivo di circa 700 euro. Il pagamento sarebbe stato simulato tramite un bonifico bancario risultato poi inesistente, circostanza scoperta dal commerciante solo dopo che il cliente si era già allontanato con la merce. Lo stesso individuo avrebbe tentato di replicare il raggiro ai danni di un altro esercente, utilizzando lo stesso metodo. In questo secondo caso, però, il tentativo non è andato a buon fine: il commerciante, insospettito, è riuscito a smascherarlo e non ha consegnato la merce richiesta. Sulla vicenda sono in corso gli accertamenti da parte delle forze dell’ordine.