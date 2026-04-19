TERAMO, OLTRE 500 PARTECIPANTI PER “IN CAMMINO PER LA RICERCA SCIENTIFICA”

Dopo il successo registrato domenica 12 aprile a Tortoreto, la manifestazione “In cammino per la ricerca scientifica” ha fatto tappa oggi, domenica 19 aprile, a Teramo, dove si è svolta la settima edizione dell’iniziativa promossa dalla delegazione locale della Fondazione Umberto Veronesi ETS. Sono stati oltre 500 i partecipanti che hanno preso parte all’evento, contribuendo a rendere la giornata particolarmente partecipata e coinvolgente. L’iniziativa ha un obiettivo preciso: sostenere concretamente la ricerca scientifica attraverso la raccolta fondi. Il ricavato sarà infatti destinato al finanziamento di una borsa di ricerca annuale, a sostegno del lavoro di un giovane ricercatore o di una giovane ricercatrice abruzzese, selezionato tramite bando pubblico della fondazione. Con questa nuova edizione, la delegazione teramana rinnova il proprio impegno a favore della scienza e dell’innovazione. In dodici anni di attività, grazie alle donazioni raccolte, sono già state finanziate dodici borse di ricerca, permettendo a numerosi studiosi abruzzesi di proseguire i propri progetti e contribuire al progresso scientifico.