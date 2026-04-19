CHIUSURA NOTTURNA SULLA A14: INTERDETTO IL CASELLO DI TERAMO-GIULIANOVA-MOSCIANO

Sulla A14 Bologna-Taranto sono in programma lavori di pavimentazione che comporteranno modifiche temporanee alla viabilità. Per consentire l’intervento, sarà infatti attivata una deviazione di carreggiata nel tratto compreso tra il chilometro 336+200 e il chilometro 332+700.

Nel dettaglio, dalle ore 22 di lunedì 20 aprile alle ore 6 di martedì 21 aprile non sarà raggiungibile la stazione di Teramo-Giulianova-Mosciano Sant’Angelo. Il provvedimento riguarda sia l’ingresso in autostrada in direzione Ancona, sia l’uscita per i veicoli provenienti da Pescara.

Per limitare i disagi agli automobilisti, Autostrade per l’Italia indica percorsi alternativi: chi è diretto verso Ancona potrà utilizzare il casello di Val Vibrata, mentre chi viaggia da Pescara ed è diretto verso l’area interessata dovrà uscire a Roseto degli Abruzzi.

Si tratta di una chiusura temporanea legata a lavori di manutenzione necessari per garantire maggiore sicurezza e qualità del manto stradale lungo uno dei tratti più trafficati della dorsale adriatica.