VIDEO-ROSETO, ALL’HOTEL LIBERTY LA MOSTRA DI SERGIO PANCALDI DEDICATA AI “VOLTI ROSETANI”

All’Hotel Liberty è stata inaugurata, oggi, la mostra fotografica di Sergio Pancaldi. L’esposizione, intitolata “Volti Rosetani”, rappresenta un omaggio al territorio e alla sua comunità, raccontata attraverso gli scatti dell’autore che da anni documenta la realtà locale con sensibilità e attenzione. Nel corso dell’evento sono stati presentati anche due volumi realizzati dallo stesso fotografo, Essere rosetani e Donne rosetane, opere che raccolgono immagini e storie capaci di restituire l’identità autentica della città di Roseto degli Abruzzi. Un’iniziativa culturale che conferma l’impegno di Pancaldi nel valorizzare il territorio, fissando nel tempo volti, espressioni e tradizioni della comunità rosetana.