GIULIANOVA, UOMO SUI BINARI: TRENO COSTRETTO A FERMARSI, MOMENTI DI TENSIONE IN STAZIONE

Attimi di forte tensione alla stazione ferroviaria di Giulianova, dove un uomo, dall’apparente età compresa tra i 40 e i 50 anni, si è posizionato sui binari proprio mentre stava sopraggiungendo un treno diretto verso Ancona. Il convoglio, grazie alla prontezza del macchinista, è riuscito ad arrestare la corsa fermandosi a qualche decina di metri dall’uomo, evitando conseguenze ben più gravi. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia locale, i vigili del fuoco e il personale sanitario del 118, che hanno gestito la situazione e messo in sicurezza l’area. Al momento non sono ancora chiare le motivazioni del gesto: non si esclude né un’azione volontaria per fermare il treno né uno stato confusionale temporaneo. Le autorità stanno ora cercando di ricostruire l’accaduto e di valutare le condizioni psicofisiche dell’uomo, per stabilire eventuali provvedimenti.