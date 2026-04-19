AUTO FORZATA E ABBANDONATA IN CENTRO A TERAMO: INDAGINI IN CORSO

Intervento dei Carabinieri a Teramo, dove è stata rinvenuta un’auto abbandonata nel centro cittadino, rimasta coinvolta in un lieve sinistro. Dai primi accertamenti è emerso che il veicolo presentava evidenti segni di effrazione: la portiera risultava forzata, così come il bloccasterzo, elemento che fa pensare a un tentativo di furto non andato a buon fine. La vettura è stata successivamente restituita alla legittima proprietaria, che non si era accorta di quanto accaduto. Sono attualmente in corso le indagini per risalire ai responsabili dell’episodio.