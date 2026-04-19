ADDIO A MICHELE CELLINESE, MORTO A 69 ANNI DOPO MESI DI AGONIA

È morto oggi Michele Cellinese, 69 anni, dopo mesi di ricovero in una clinica a Porto Potenza Picena, dove era stato trasferito in seguito a un grave incidente stradale avvenuto nella notte tra il 12 e il 13 luglio 2025 lungo la Strada Statale 16, nei pressi di Pineto. L’uomo, soccorso e trasportato all’ospedale Ospedale Mazzini, aveva riportato un trauma cranico gravissimo ed era rimasto in coma senza più riprendersi. Sul posto erano intervenuti anche i Carabinieri per i rilievi. In questi mesi numerosi i messaggi di affetto e speranza sui social, oggi sostituiti dal cordoglio per la sua scomparsa. Lascia la compagna Annamaria. La camera ardente sarà allestita lunedì 20 aprile a Silvi, mentre i funerali si terranno martedì 21 aprile nella chiesa di Sant’Agnese a Pineto.