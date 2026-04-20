IL DODICENNE INVESTITO DAL PIRATA DOVRÀ ESSERE OPERATO



Dovrà affrontare un intervento chirurgico il dodicenne travolto sabato sera da un ventenne albanese che poi si è dato alla fuga. Il fatto, avvenuto nel centro dell’Aquila, ha scosso profondamente la città.cIl ragazzo è stato investito poco dopo le 20 in via delle Grazie, a ridosso di piazza IX Martiri, mentre nelle vicinanze della basilica di San Bernardino era in corso un concerto con numerosa partecipazione. L’impattocè stato violento: il giovane, colpito da un’Audi A3, è stato sbalzato sull’asfalto riportando diverse fratture, tra cui tibia e perone. Dopo l’urto, il conducente — solo a bordo — non si è fermato a prestare soccorso, allontanandosi rapidamente e rischiando, nella fuga, di investire altre persone presenti nell’area. Immediato l’intervento dei sanitari del 118, che hanno stabilizzato il ragazzo e lo hanno trasportato d’urgenza all’ospedale San Salvatore, dove i medici ora hanno disposto l’operazione per le lesioni riportate. Per il 20enne pirata della strada sono scattate le manette fuga in presenza di feriti, omissione di soccorso e resistenza a pubblico ufficiale.