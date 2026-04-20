SI TROVA UN BRANCO DI CINGHIALI SULLA STRADA E CADE DALLA MOTO



Si è trovato un branco di cinghiali sulla strada, mentre in moto tornava verso casa. Avrebbe potuto avere conseguenze molto più gravi, l'incidente stradale verificatosi a Casalbordino sabato sera tra una moto e un cinghiale. Per fortuna solo ferite lievi per il centauro, residente del posto. Alle 22.30 l'uomo in sella alla sua moto stava risalendo in paese dal litorale. All'improvviso, un branco di cinghiali gli ha tagliato la strada. Inevitabile l'impatto tra la moto e uno degli esemplari. Sul posto sono accorsi i carabinieri della stazione di Fossacesia e i sanitari del 118. Il centauro è stato trasportato in ospedale per accertamenti, ha riportato traumi ad una gamba e ad un piede, ma senza fratture. Un incidente che conferma la pericolosità dei branchi di cinghiali ormai padroni delle nostre campgane e delle nostre città.