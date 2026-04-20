INFARTO DURANTE LA MESSA, DONNA S'ACCASCIA TRA I BANCHI IN CHIESA

Si è accasciata all’improvviso, durante la celebrazione religiosa al Santuario della Madonna dello Splendore, trasformando in pochi istanti una funzione affollata in una scena di grande apprensione. Durante la messa, infatti, una donna tra i presenti ha avuto un attacco di cuore. L’intervento del personale sanitario del 118 è stato rapido. I soccorritori, una volta valutate le condizioni della donna e accertata la natura dell’emergenza, hanno disposto il trasferimento immediato all’Unità coronarica dell’ospedale di Teramo, dove è stata ricoverata e presa in carico dai medici. Per consentire le operazioni di soccorso, all’interno della chiesa è stato necessario liberare lo spazio tra i banchi, così da permettere il passaggio della barella e facilitare l’uscita dell’ambulanza. La funzione religiosa è stata interrotta dal celebrante, don Giovanni, che ha sospeso il rito per garantire la massima assistenza alla donna.