RUZZO-TE.AM/ GIORNATA MONDIALE DELLA TERRA, IL 22 APRILE TUTTI AL PARCO FLUVIALE

In occasione della Giornata Mondiale della Terra, Teramo Ambiente, Istituto Zooprofilattico Sperimentale di Teramo e Ruzzo Reti organizzano una manifestazione dedicata alla tutela dell’ambiente e alla sensibilizzazione delle nuove generazioni, con l’obiettivo di rafforzare il legame tra comunità, territorio e sostenibilità.L’iniziativa si svolgerà il 22 aprile al Parco Fluviale di Teramo, all’interno del Centro di Educazione Ambientale “Giardini Gaetano Ruggeri” (lato ponte a catena) uno spazio emblematico che rappresenta un punto di incontro tra natura, educazione e cittadinanza attiva.Protagonisti dell’evento saranno gli studenti delle scuole primarie e secondarie del territorio, impegnati in laboratori didattici sui temi ambientali, affiancati dagli studenti del Liceo Artistico, che arricchiranno la giornata con il loro contributo creativo. A suggellare simbolicamente il senso dell’iniziativa sarà la piantumazione di piccole piante all’interno del Parco Fluviale: un gesto semplice ma carico di valore, che traduce in azione concreta l’impegno collettivo verso la tutela dell’ambiente e la costruzione di un futuro più sostenibile. La mattinata sarà animata da intramezzi musicali a cura di Nicoletta Dale.Un appuntamento che unisce educazione, cultura e sostenibilità, nel segno di una responsabilità condivisa verso il pianeta e le generazioni future.