VIDEO-FOTO/ LOTTA ALL’ABBANDONO DEI RIFIUTI, CONTROLLI INTENSIFICATI E NUOVE SANZIONI

Continua senza interruzioni l’attività di contrasto contro l’abbandono illecito dei rifiuti nel territorio comunale, con risultati concreti sul fronte dei controlli e delle sanzioni. L’azione è coordinata dal vice commissario Vincenzo Calvarese e vede impegnati, in stretta collaborazione, gli agenti della Polizia Locale e gli operatori della Teramo Ambiente. Nonostante i ripetuti appelli rivolti alla cittadinanza e la piena operatività dei servizi di raccolta, il fenomeno continua a rappresentare una criticità diffusa. Le attività di vigilanza, rafforzate grazie all’impiego di sistemi di videosorveglianza e a controlli mirati sul territorio, hanno permesso di individuare diversi responsabili di conferimenti abusivi, sia nelle zone centrali sia nelle aree periferiche. In tutti i casi accertati, le violazioni sono state contestate nell’immediato. Decisiva si conferma la sinergia tra Polizia Locale e personale operativo della società, impegnati non solo nell’individuazione dei trasgressori, ma anche nell’analisi delle aree maggiormente esposte al fenomeno e negli interventi tempestivi di rimozione dei rifiuti. Il richiamo è chiaro: abbandonare rifiuti non è soltanto un gesto incivile, ma comporta conseguenze sul piano amministrativo e, nei casi più gravi, penale. Un comportamento che incide sul decoro urbano e determina costi aggiuntivi che ricadono sull’intera collettività. Le autorità ribadiscono inoltre l’importanza della collaborazione dei cittadini. Il rispetto delle regole e un utilizzo corretto dei servizi disponibili restano strumenti fondamentali per contrastare il degrado e migliorare la qualità della vita. I residenti sono invitati a utilizzare i centri di raccolta e il servizio dedicato al ritiro dei rifiuti ingombranti, attivabile tramite numero verde. Nel frattempo, assicurano Polizia Locale e Teramo Ambiente, i controlli proseguiranno con la massima attenzione per garantire la tutela dell’ambiente e della salute pubblica.