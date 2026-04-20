VIDEO-FOTO/ TRAGEDIA IN SUPERSTRADA: CAMION FINISCE IN UNA SCARPATA, MUORE L’AUTISTA

Drammatico incidente nel primo pomeriggio lungo la strada Avezzano-Sora, all’altezza dello svincolo di Civitella Roveto. Un autoarticolato, per motivi ancora da chiarire, è improvvisamente uscito dalla carreggiata, precipitando per diversi metri lungo una scarpata. Il conducente ha perso la vita. Secondo una prima ricostruzione, il mezzo pesante sarebbe sfuggito al controllo dell’autista, sfondando le barriere di sicurezza prima di finire nel dirupo sottostante. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i Vigili del Fuoco del distaccamento di Avezzano, impegnati in operazioni particolarmente complesse per estrarre il conducente rimasto incastrato tra le lamiere della cabina. Presenti anche i sanitari del 118, che hanno disposto l’arrivo dell’elisoccorso per il trasferimento urgente in ospedale. Nonostante i tentativi di soccorso, per l’uomo non c’è stato nulla da fare.

VIDEO E FOTO DI MARSICA LIVE