SPECIALE FASCICOLO SANITARIO ELETTRONICO / SIRIANO CORDONI, MEDICO DI FAMIGLIA



Certastampa partecipa alla campagna regionale per il Fascicolo Sanitario Elettronico (FSE), che rappresenta una delle innovazioni più importanti degli ultimi anni nel rapporto tra pazienti e sistema sanitario. Non si tratta solo di una raccolta di documenti digitali, ma di un vero e proprio archivio personale della propria storia clinica, consultabile in qualsiasi momento e da qualsiasi luogo. Il Fascicolo Sanitario Elettronico è una piattaforma digitale che raccoglie e organizza tutti i dati e i documenti sanitari di una persona: referti, esami, prescrizioni, ricoveri, vaccinazioni. Ogni cittadino può accedervi tramite credenziali personali (come SPID o carta d’identità elettronica) e avere sotto controllo la propria salute in modo semplice e immediato. Il Fascicolo diventa così uno strumento chiave per una medicina più integrata, in cui medico di base, specialisti e strutture ospedaliere possono collaborare in modo più efficiente. È uno strumento che dialoga direttamente con il Servizio sanitario, consentendo anche ai medici – previo consenso – di consultare la storia clinica del paziente per garantire cure più rapide ed efficaci. Ecco, il consenso è il primo passo… datelo al più presto.

Nel nostro video di oggi, ce ne parla Siriano Cordoni, medico di famiglia

