SPECIALE FASCICOLO SANITARIO ELETTRONICO / SONIA DI GIUSEPPE, INFERMIERA DEL MAZZINI

Certastampa partecipa alla campagna regionale per il Fascicolo Sanitario Elettronico (FSE), che rappresenta una delle innovazioni più importanti degli ultimi anni nel rapporto tra pazienti e sistema sanitario. Non si tratta solo di una raccolta di documenti digitali, ma di un vero e proprio archivio personale della propria storia clinica, consultabile in qualsiasi momento e da qualsiasi luogo. Il Fascicolo Sanitario Elettronico è una piattaforma digitale che raccoglie e organizza tutti i dati e i documenti sanitari di una persona: referti, esami, prescrizioni, ricoveri, vaccinazioni. Ogni cittadino può accedervi tramite credenziali personali (come SPID o carta d’identità elettronica) e avere sotto controllo la propria salute in modo semplice e immediato. Il Fascicolo diventa così uno strumento chiave per una medicina più integrata, in cui medico di base, specialisti e strutture ospedaliere possono collaborare in modo più efficiente. È uno strumento che dialoga direttamente con il Servizio sanitario, consentendo anche ai medici – previo consenso – di consultare la storia clinica del paziente per garantire cure più rapide ed efficaci. Ecco, il consenso è il primo passo… datelo al più presto.

Nel nostro video di oggi, ce ne parla Sonia Di Giuseppe, infermiera del Mazzini.





