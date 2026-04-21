ABUSA SESSUALMENTE DI UN BAMBINO DI 5 ANNI FIGLIO DEI VICINI DI CASA

Ha abusato sessualmente di un bambino di appena 5 anni. Per questo, il tribunale dell’Aquila ha condannato a dodici anni di reclusione un uomo di 51 anni. La vicenda era emersa in modo improvviso all’interno della famiglia del piccolo, quando alcune frasi pronunciate dal bambino avevano destato forte preoccupazione nei genitori. Parole fuori contesto per la sua età che hanno spinto la madre e il padre ad approfondire, scoprendo situazioni e “giochi” riconducibili a comportamenti sessuali espliciti. Le successive indagini, condotte dalla squadra mobile, hanno ricostruito un quadro basato su un rapporto di fiducia tra l’uomo e la famiglia. Il 51enne, vicino di casa, frequentava abitualmente l’abitazione e aveva instaurato una relazione apparentemente innocua con il bambino, attratto anche dal piccolo laboratorio artigianale dell’uomo.