COMPIE DIECI ANNI LA PROTEZIONE CIVILE GRAN SASSO D'ITALIA...AUGURI!

Il 21 aprile 2026 segna una data significativa per il volontariato della città Aprutina: la sezione di Teramo della Protezione Civile Gran Sasso d’Italia celebra infatti il decimo anniversario dalla sua costituzione. Nata nel 2016 e inserita nel quadro delle sezioni del Gruppo Gran Sasso d’Italia, la Sez. festeggia 10 anni di crescita costante e dedizione. Sebbene oggi la realtà Teramana conti su una squadra operativa di circa 50 volontari, la forza di questo traguardo risiede nelle centinaia di persone che, nell’arco di questo decennio, sono transitate nel gruppo operativo: ciascuna di esse, pur avendo intrapreso percorsi personali e familiari diversi, ha lasciato un segno indelebile contribuendo in modo determinante alla crescita e alla solidità della struttura attuale.Il bilancio operativo di questo primo decennio testimonia un impegno ininterrotto nei contesti più critici della storia recente. La nostra organizzazione è stata mobilitata fin dai suoi primi passi per affrontare la complessa stagione emergenziale del 2016 e 2017: un periodo durissimo segnato dal sisma del Centro Italia, dalla crisi idrica regionale e dalle nevicate senza precedenti che hanno isolato il territorio, oltre alle frane che hanno colpito Ponzano e Castelnuovo di Campli. La prontezza della sezione Teramana si è misurata anche su scenari extra-regionali, come l’emergenza meteo a Belluno (BL) nel 2018 e le nuove ondate di maltempo in città nel 2019. Un capitolo fondamentale è stato scritto durante l’emergenza sanitaria nazionale COVID-19: in quegli anni difficili, la sezione ha operato in stretta sinergia con le autorità locali attraverso il COC (Centro Operativo Comunale) del Comune di Teramo, gestendo le innumerevoli esigenze della popolazione e garantendo un supporto logistico e umano costante.Particolare rilievo assumono le attività di formazione interna, che permettono ai volontari di acquisire competenze nell'uso delle varie attrezzature di soccorso come ad esempio motopompe per allagamenti, torri faro per interventi notturni e sistemi di radiocomunicazione. Da sempre, la sezione è impegnata nella Campagna Antincendio Boschivo (AIB) in convenzione con la Regione Abruzzo, operando a supporto delle autorità preposte sia nelle attività di spegnimento che in quelle di avvistamento e prevenzione. A questo si aggiunge la costante presenza nelle scuole per supportare i coordinatori scolastici nella diffusione della cultura di prevenzione attiva nei plessi cittadini.Sul fronte del sociale, l'ultima iniziativa intrapresa in ordine di tempo, in stretta sinergia con l'Amministrazione Comunale, è il servizio di "Unità di Strada": i nostri equipaggi stanno garantendo la consegna di viveri e beni di prima necessità alle persone più fragili e ai cittadini senza fissa dimora o in transito sul suolo comunale in attesa del disbrigo delle pratiche presso la Questura.Un successo, quello della sezione di Teramo, che nasce da una gestione collettiva e condivisa. Il presidente Lorenzo Battistella sottolinea infatti come l'operato dell'associazione sia il frutto di una sinergia costante: "Tracciare un bilancio di questi primi dieci anni significa innanzitutto ringraziare chi, dietro le quinte, lavora per rendere tutto questo possibile. Accanto a me opera un Consiglio Direttivo composto da diverse e importanti personalità della nostra cittadinanza, professionisti che mettono le proprie competenze a disposizione della causa e che mi supportano quotidianamente in ogni scelta strategica. Questo traguardo non è il successo di un singolo, ma di un organo collegiale solido e di una squadra che ha saputo affrontare con competenza sfide durissime."Vedere come la nostra sezione sia cresciuta, diventando un punto di riferimento per le amministrazioni e per i cittadini, è motivo di immenso orgoglio. In questi dieci anni abbiamo operato non solo nelle catastrofi, ma in ogni piega della vita sociale della nostra città, a fianco dei più deboli.Il nostro impegno per il futuro resta immutato: continuare a coinvolgere cittadini pronti e consapevoli, garantendo un presidio di sicurezza e senso di umanità per la nostra comunità."