I LETTORI CI SCRIVONO/ PALME AL POSTO DEGLI OMBRELLONI: QUANDO LA SPIAGGIA CAMBIA E LASCIA INDIETRO I SINGLE

Una riflessione per i signori balneatori. Ultimamente si assiste sempre più al fenomeno della scomparsa degli ombrelloni della prima fila in favore di palme o gazebo. Capisco che offrano un maggior profitto, però così si fa torto a tutta una categoria di persone. Mi riferisco a single o coppie che amano godersi la vista del mare e la brezza marina senza dover necessariamente dividere e condividere il proprio spazio con amici e parenti. Ora invece c’è la necessità di trovare “coinquilini” con cui dividere e condividere l’ombra e il costo della palma o del gazebo. Nascono così amicizie forzate o si rovinano amicizie decennali perché, si sa, la convivenza è sempre un’incognita. E se qualcuno non volesse correre questo rischio, o se fosse amante dei suoi spazi? Forse per accontentare tutti, balneatori e ospiti, si potrebbe pensare ad un modo diverso, più creativo, meno simmetrico, per organizzare la spiaggia, o meglio le prime file della spiaggia, lasciandone una parte destinata a palme e gazebo e un’altra parte destinata agli ombrelloni. Va bene rinnovarsi. Va bene pensare ai propri interessi. Ma cancellare così, con un colpo di spugna una platea di persone che da anni e anni sceglie e conferma sempre quel posto perché è vicino a casa sua, perchè rimane comodo, perché piace, perché si sente di famiglia, perché è innamorata del mare, del suo odore e del riverbero della luce sull’acqua, mi sembra proprio una cattiveria. Si può trovare una soluzione alternativa per accontentare tutti?

lettera firmata