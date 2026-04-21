È MORTO GOFFREDO TOMASSI, FU PRESIDENTE DELLA PROVINCIA E BIG DELLA DC

È scomparso all’età di 84 anni l’ingegnere Goffredo Tomassi, figura di primo piano della politica provinciale e storico rappresentante della ex Democrazia Cristiana. Nel corso della sua carriera istituzionale aveva ricoperto anche l’incarico di presidente della Provincia, guidando l’ente tra l’agosto 1990 e il luglio 1991. Laurea in ingegneria nel 1969 presso l’Università La Sapienza, Tomassi ha svolto una lunga attività professionale, affiancata da incarichi di rilievo negli organismi di categoria. Il suo nome resta legato soprattutto alla fase in cui fu alla guida dell’amministrazione provinciale, in anni decisivi per la crescita delle infrastrutture e della pianificazione economica del territorio. All’interno della Dc locale ebbe grande forza elettorale consolidata soprattutto nelle aree interne e montane, che conosceva a fondo e dove godeva di un ampio consenso. La camera ardente è stata predisposta nella casa funeraria Petrucci, a Villa Pavone. Le esequie si terranno domani, mercoledì 22 aprile, alle ore 15, nella chiesa di San Gabriele a Colleparco. Lascia la moglie Emma, a figlia Barbara, il genero Gabriele e il fratello Diego