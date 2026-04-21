VIDEO - CONSIGLIO / MARRONI RISPOLVERA LA MAGLIA CONTRO I 9 ASSESSORI DI BRUCCHI E LA USA CONTRO D'ALBERTO, CHE REPLICA: «NOI ABBIAMO I SOLDI PER FARLO, BRUCCHI NO»

Torna in Consiglio Comunale una t-shirt che, a modo suo, all’epoca fece storia. È quella con la scritta “9 assessori avranno le tasche piene, i cittadini avranno le tasche vuote”. La indossa, oggi come allora, Cristina Marroni, ma all’epoca la sfoggiò contro Brucchi, oggi contro D’Alberto. Ed è un atto d’accusa, perché quella è la stessa maglietta che anche D’Alberto aveva indossato, quel giorno, contro l’allora Primo Cittadino, per criticare i 9 assessori brucchiani. Gli stessi che, adesso, sono quelli della Giunta gianguidica. E la usa, per chiedere al SIndaco se nella rinascente Giunta rinominerà i 9 assessori o si fernerà a 7. Il Sindaco replica che quella maglietta ce l’ha ancora, non la indosserebbe più ma solo per problemi di “stazza” e non di credo, perché non la rinnega: «Contestavamo a Brucchi i 9 assessori in un momento di quasi pre-dissesto, ma noi siamo in una condizione diversa, il nostro è un bilancio totalmente diverso, sano e florido… Brucchi chiedeva sacrifici ai cittadini e aumentava gli assessori, noi siamo in una condizione del tutto differente… e promisi che se fossi diventato Sindaco avrei fatto una Giunta a 9, e così ho fatto… quando le condizioni sono cambiate, ho deciso di aumentare il numero degli assessori».

