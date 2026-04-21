VIDEO / IL CASO, FRACASSA: «LE MAIL DEL COMUNE POSSONO ESSERE SPIATE, A CAUSA DEL NUOVO SOFTWARE ADOTATTO... VA ELIMINATO SUBITO»



Scontro in Consiglio comunale sul nuovo servizio di posta elettronica adottato dall’amministrazione. A sollevare il caso è stato il consigliere Franco Fracassa (Futuro In), che ha puntato il dito contro la maggioranza denunciando possibili criticità legate alla sicurezza e alla privacy. Secondo Fracassa, il sistema appena introdotto consentirebbe potenzialmente l’accesso alle caselle email di tutti i dipendenti comunali. Un’ipotesi che, se confermata, aprirebbe scenari delicati sul fronte della tutela dei dati e della riservatezza interna all’ente. Per questo motivo, il consigliere ha chiesto con forza che il contratto con il nuovo fornitore venga immediatamente annullato, invitando l’amministrazione a fare un passo indietro in attesa di verifiche approfondite. Dal fronte dell’amministrazione è arrivata la replica del sindaco, che ha cercato di ridimensionare il caso: «Non c’è alcuna volontà politica nella scelta di cambiare software – ha dichiarato – si tratta di una decisione puramente gestionale». Il primo cittadino ha comunque assicurato un rapido approfondimento tecnico: «Chiederò subito ai dirigenti di verificare se esista effettivamente il problema segnalato».

