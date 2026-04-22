ESCONO DAL SUPERMERCATO CON 47 CREME IN TASCA



È stato il direttore del supermercato a notare le due donne aggirarsi con atteggiamento sospetto nel reparto profumeria. L’attenzione è aumentata quando le ha viste nascondere prodotti sotto gli abiti. In breve tempo erano riuscite a sottrarre 47 confezioni di creme viso di una nota marca, per un valore superiore ai mille euro. Il tentativo di uscire passando oltre un tornello, però, ha fatto scattare l’intervento della sicurezza, che le ha bloccate e accompagnate nell’area informazioni, dove è stata recuperata l’intera refurtiva. È finita male la trasferta in Abruzzo di due giovani donne di nazionalità rumena, domiciliate nella Capitale, finite davanti al giudice di Chieti con l’accusa di furto aggravato dopo essere state fermate all’interno del punto vendita Conad del centro commerciale Megalò. Sul posto sono intervenuti gli agenti della squadra volante che hanno proceduto all’arresto in flagranza.

foto: elaborazione AI - certastampa digital