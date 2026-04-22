SERATA IN DISCOTECA FINISCE A BOTTIGLIATE



Era finita a bottigliate la serata in discoteca. Un 22enne, dopo un diverbio, aveva provocato un gruppo di ragazzi, invitandone uno a uscire, senza ottenere risposta. Più tardi, mentre i giovani stavano lasciando il locale, alla periferia dell’Aquila, era scoppiata la rissa, e a farne le spese fu un ragazzo intervenuto per sedare lo scontro, ma che venne colpito alla testa con una bottiglia, quindi ferito al collo con un frammento di vetro, a pochi centimetri da punti vitali. Dopo l’aggressione il 22enne feritore si era allontanato, mentre il ferito veniva trasportato in ospedale. L’identificazione è arrivata rapidamente grazie a fotografie e testimonianze raccolte sul posto, portando all’arresto del giovane. Adesso, con rito abbreviato, è arrivata una condanna a 2 anni e 4 mesi. Nel corso dell’indagine l’imputato ha inoltre risarcito il ferito con 12mila euro. foto: elaborazione AI - certastampa digital