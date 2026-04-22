METEO, STOP ALLA PIOGGIA E TORNA IL SOLE: SBALZI TERMICI E WEEKEND CALDO

Dopo il maltempo, la pioggia lascerà progressivamente spazio a schiarite fino a cessare del tutto giovedì in tutta Italia. Nelle prossime ore i fenomeni saranno sempre più isolati e a carattere temporalesco, soprattutto tra Nord-Ovest e regioni tirreniche centro-meridionali, con possibili rovesci intensi tra basso Lazio e Sud interno. Le temperature subiranno un calo nelle ore notturne, con minime intorno ai 3-4°C nelle zone interne del Centro, mentre di giorno si tornerà sopra i 20°C. Da giovedì netto miglioramento ma con forte escursione termica: freddo al mattino e clima mite nel pomeriggio. Venerdì proseguirà il bel tempo con sole diffuso, minime ancora fresche e massime oltre i 22°C. Condizioni stabili e soleggiate anche per la Festa della Liberazione e fino a inizio settimana prossima. Possibile però un nuovo peggioramento negli ultimi giorni di aprile, con correnti fresche da Nord-Est e temporali diffusi. Nel dettaglio: oggi piogge al Nord-Ovest e temporali al Centro-Sud; giovedì e venerdì sole prevalente su tutta Italia, con residua instabilità solo all’estremo Sud. Weekend all’insegna del sole e del caldo.