CANZANO IN LUTTO, ADDIO A ITALO FERRANTE: AVEVA 64 ANNI

Si è spento dopo una lunga malattia Italo Ferrante, figura molto conosciuta e stimata a Canzano. Aveva 64 anni. La notizia della sua scomparsa ha colpito profondamente l’intera comunità e i volontari dell’Anvvfc Abruzzo – Delegazione Valli Teramane, associazione di cui era presidente. A poche ore dalla perdita, l’associazione ha voluto ricordarlo con un messaggio pubblicato sui social, sottolineando non solo il suo ruolo alla guida del gruppo, ma soprattutto le qualità umane che lo contraddistinguevano: disponibilità, gentilezza e una costante dedizione agli altri. Ferrante viene descritto come una persona sempre pronta ad aiutare, capace di operare con discrezione e senza mai cercare visibilità, animato esclusivamente dal desiderio di rendersi utile. Nel ricordo dei volontari resta il segno lasciato dalla sua umiltà e dal suo impegno quotidiano, esempio che l’associazione promette di portare avanti anche in futuro. Cordoglio anche da parte dell’amministrazione comunale. La sindaca Maria Marsilii ha disposto il lutto cittadino per la giornata di giovedì 23 aprile, in segno di rispetto per una figura che ha sostenuto con dedizione le attività di Protezione Civile. Il provvedimento vuole consentire alla cittadinanza di partecipare numerosa all’ultimo saluto. Le esequie si terranno nel Santuario della Madonna dell’Alno, dove la comunità si riunirà per dare l’addio a Ferrante e stringersi attorno alla sua famiglia.