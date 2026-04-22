SILVI/ RIPRESE LE LEZIONI PER GLI ALUNNI DELLA SCUOLA CHIUSA PER FRANA

Con la temporanea delocalizzazione delle classi della Scuola primaria al plesso Leonardo da Vinci di zona Piomba e della Scuola dell’Infanzia “Belfiore” al plesso “Girotondino” di via Roma, i bambini, già ospiti dell’edificio scolastico di Silvi Paese dichiarato inagibile, sono tornati dall’altro ieri a scuola grazie anche all’efficiente servizio scuolabus predisposto dal Comune. Torna, dunque la normalità anche nei due edifici di via Roma, Girotondo e Girotondino, riservati alla Scuola dell’Infanzia rimesso in sicurezza, come si vede nella foto, a tempo di record dallo staff tecnico e operativo del Servizio Manutentivo. “Anche in questa circostanza – ha detto il sindaco Andrea Scordella – le strutture operative della Pubblica Istruzione e del Manutentivo hanno dimostrato di essere all’altezza della difficile situazione creatasi con il cedimento di un pezzo del muro di cinta e di alcuni alberi di grosso fusto nei plessi della Scuola dell’Infanzia di via Roma. Gli assessori alla Pubblica Istruzione, Luciana Di Marco e al Manutentivo Gianpaolo Lella, con i loro collaboratori, hanno fatto un lavoro eccellente che ha consentito di riportare tranquillità e sicurezza e di riprendere il regolare svolgimento delle attività didattiche fino alla chiusura delle scuole. Adesso ci stiamo dando da fare per offrire ai bambini e alle loro insegnanti a settembre, all’inizio del nuovo anno scolastico,una sede alternativa provvisoria con il supporto della Protezione Civile che fornirà e metterà in perfetta funzionalità alcuni moduli abitativida adibire ad aule scolastiche,già ampiamente collaudati in altre circostanze analoghe alla nostra”.