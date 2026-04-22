VIDEO / PASSEGGIATA TERAMANA CON ENRICO MELOZZI, TRA PIOGGIA, PROGETTI, RICORDI... ALLA RICERCA DEL BAR PERDUTO

Esterno giorno. Città di provincia. Corso principale. Pioggia. Primavera che sembra autunno. Poca gente. Ritmi lenti. Passi amplificati da una piazza coperta di specchi. Un uomo cammina a passo svelto, ma di passi ne fa pochi. Lo fermano tutti. Lo conoscono tutti. E lui si ferma con tutti, mentre con gli occhi cerca un bar che è un ricordo. Perché quella è la sua città, ma lui vive lontano, è diventato famoso. Quando torna, fa notizia. Sembra la prima scena di uno di quei film italiani che non si fanno più, ma che raccontavano benissimo l’Italia delle piccole città. Invece, è la cronaca fedele di quello che è successo oggi pomeriggio, a Teramo, in Corso San Giorgio, al passaggio di Enrico Melozzi, che andava ad incontrare il Sindaco, per poi entrare a vedere il “rinascente” Teatro Comunale. C’eravamo anche noi, la nostra direttrice l’ha seguito in quella che, da passeggiata, si è trasformata nella ricerca del bar perduto, tra pioggia, freddo, memoria, odori, ricordi, in un’inedita ma curiosissima intervista camminante, tra futuro e passato, per raccontare un presente che intreccia un concerto alla Scala e gli occhi dei bambini degli asili teramani. E adesso... venite a camminare con noi con questo video

