L'EDITORIALE / IL CORAGGIO DELLA VISIONE

L’avvio dei lavori di recupero dell’ex manicomio di Teramo, appartiene ad una categoria rara: quella delle decisioni che arrivano dopo decenni di attese, esitazioni, rinvii. Ventotto anni e un mese, ha ricordato il rettore dell’Università di Teramo, con una precisione che non è solo cronologica ma quasi morale. Perché il tempo, in Italia, è spesso il vero antagonista delle opere pubbliche. E vincerlo è già un atto di coraggio. Ma il coraggio, in questa storia, non è soltanto quello amministrativo – pure notevole, se si considera la complessità di un progetto da oltre trenta milioni di euro, riannodato tra ritardi, rinvii, fondi ritrovati e mille passaggi istituzionali. È soprattutto un coraggio culturale. Quello di chi rifiuta l’idea che un’università debba essere un corpo separato dalla città e prova, invece, a ricucire una frattura antica: il ritorno nel centro storico. Non è una scelta neutra. Significa ribaltare una visione urbanistica e sociale consolidata. Significa sostenere, controcorrente, che una città universitaria non si costruisce con slogan – come ha detto il rettore – ma con “la concretezza e la velocità delle azioni”. E qui sta il primo elemento di visione: la consapevolezza che lo spazio fisico non è mai solo contenitore, ma dispositivo culturale. Riportare studenti, dipartimenti, laboratori nel cuore urbano equivale a rimettere in circolo energie, relazioni, economie. L’ex manicomio, in questo senso, è un simbolo potente. Da luogo di esclusione e marginalità a “cittadella della cultura”. Non è solo una riconversione edilizia: è una riscrittura semantica. Il passato non sarà cancellato, ma studiato – attraverso assegni di ricerca, indagini sociologiche, letture economiche – e trasformato in materia viva per il futuro. È un’operazione che richiama una certa idea europea di università: non torre d’avorio, ma laboratorio aperto, capace di metabolizzare la storia e restituirla sotto forma di conoscenza. Il secondo tratto distintivo della visione del rettore è forse ancora più ambizioso: l’attenzione per i contenuti. “Per evitare cattedrali nel deserto”, ha detto, bisogna pensare subito a ciò che quegli spazi produrranno. È una frase che dovrebbe essere incisa su ogni progetto pubblico italiano. Qui, invece, diventa metodo: dipartimenti, associazioni culturali, laboratori di intelligenza artificiale, e poi apertura fino a mezzanotte. E poi la visione che si fa ridefinizione vocazionale: se l’UniTe lascia Colleparco, per portare due facoltà nella Cittadella della Cultura, allora il tribunale potrebbe salire al posto l’università, creando un unicum nazionale con la Facoltà di Giurisprudenza. Non si tratta di suggestioni estemporanee. È il tentativo di costruire un ecosistema. Dove formazione, ricerca e territorio non siano parole rituali, ma funzioni integrate. Dove l’università non “offra” servizi alla città, ma diventi parte della sua identità produttiva e culturale. E poi c’è l’elemento forse più politico – nel senso più alto del termine – dell’intero discorso del Rettore: lo sguardo lungo. Quel riferimento esplicito al 2040 e al 2050 che non è retorica. È, al contrario, una dichiarazione di metodo in un Paese che fatica a programmare oltre l’orizzonte elettorale. Pensare una città tra vent’anni significa accettare il rischio anche dell’impopolarità immediata, della complessità, dell’incompiutezza percepita. Non a caso, il Magnifico affida questa costruzione ai giovani, immaginando un tavolo presieduto dagli studenti. È un gesto che va oltre la partecipazione formale: è il riconoscimento che la vocazione di un territorio non può essere decisa senza chi lo abiterà davvero nel futuro. Anche questo è coraggio: cedere una quota di potere decisionale. Restituire il futuro ai suoi legittimi proprietari. Quella che da ieri sta prendendo forma non è soltanto l’opera, ma il cambio di paradigma che la accompagna. L’università come motore urbano. La cultura come infrastruttura. Il tempo lungo come unità di misura. Certo, non è detto che tutto riesca. Ma è certo che, senza questo tipo di scommesse, niente cambierà mai. E forse il senso più profondo di quello che ha fatto il Rettore Corsi nel “giorno storico” sta proprio qui: nell’aver dimostrato che, anche in contesti periferici e apparentemente marginali, è ancora possibile pensare – e iniziare a costruire – una città che non si limita a aspettare il futuro, ma prova ad anticiparlo.