dal nostro inviato / VIDEO - "UNICO" VOLA VERSO L'EUROPA, UNA DELEGAZIONE DEL PROGETTO LIVING DA OGGI A BRUXELLES

- dal nostro inviato ELISABETTA DI CARLO - Una delegazione di Unico Gran Sasso, nell’ambito del progetto Living Gran Sasso, è partita questa mattina alle ore 7 dall’aeroporto di Pescara alla volta di Bruxelles, dove sarà protagonista di una serie di appuntamenti istituzionali per la presentazione del progetto a livello europeo. L’iniziativa è promossa dal Consorzio Punto Europa, che ha avuto un ruolo determinante nell’organizzazione e nella valorizzazione di Unico Gran Sasso, contribuendo in maniera concreta a rendere possibile questo importante momento di confronto internazionale. Fondamentale, in questo percorso, anche il supporto del Cope, grazie al quale si è riusciti a strutturare e portare avanti un progetto capace di unire territorio, istituzioni e visione strategica. Un ruolo centrale è stato svolto dal Comune di Crognaleto, capofila dell’iniziativa, che ha coordinato le attività e favorito la partecipazione attiva dei diversi attori coinvolti. La delegazione è infatti composta da sindaci, presidenti di enti e rappresentanti di consorzi, a testimonianza di un lavoro corale e condiviso che punta a promuovere il territorio del Gran Sasso in una dimensione sempre più europea. Tra gli appuntamenti in programma spicca anche un incontro presso il Parlamento Europeo, occasione significativa per illustrare gli obiettivi e le prospettive del progetto, rafforzare relazioni istituzionali e aprire nuove opportunità di sviluppo e cooperazione. La missione rappresenta un passaggio strategico per dare visibilità internazionale a Living Gran Sasso, mettendo in luce le potenzialità di un territorio che, grazie alla sinergia tra enti locali e organismi europei, punta a costruire un futuro sostenibile e innovativo.

