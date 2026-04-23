VIDEO / TAGLIO DEL NASTRO PER LA 35ESIMA FIERA DELL'AGRICOLTURA, LA PIÙ GRANDE MAI ORGANIZZATA

È stata inaugurata con numeri da primato la 35ª edizione della Fiera dell’Agricoltura di Teramo, in programma dal 23 al 26 aprile nello scenario del Parco fluviale Davide De Carolis. Un evento ormai consolidato che, anno dopo anno, si conferma tra i più importanti appuntamenti del settore a livello nazionale. A testimoniare la crescita costante della manifestazione sono i dati: oltre 20.000 presenze giornaliere attese e più di 200 espositori provenienti da 13 regioni italiane. Numeri che raccontano non solo il successo dell’iniziativa, ma anche la sua capacità di attrarre operatori, aziende e visitatori da tutto il Paese. «La Fiera dell’Agricoltura è diventata un punto di riferimento imprescindibile per il territorio», ha sottolineato l’assessore alle attività produttive Antonio Filipponi durante il taglio del nastro. Un’occasione di incontro tra tradizione e innovazione, dove il mondo agricolo si apre al pubblico tra nuove tecnologie, prodotti tipici e filiere d’eccellenza. L’area del parco fluviale si è trasformata per l’occasione in un grande spazio espositivo all’aperto, animato da stand di aziende, produttori e artigiani. Non solo un evento per addetti ai lavori, ma anche un’opportunità per famiglie e curiosi di avvicinarsi al settore agricolo e alle sue evoluzioni. Particolare attenzione è stata riservata alla valorizzazione del territorio abruzzese, protagonista con un’area dedicata alle eccellenze enogastronomiche locali. In crescita anche il comparto dei mezzi agricoli, con la presenza dei principali marchi del settore. Tema centrale di questa edizione è la Transumanza, scelta in linea con l’Anno dei Pascoli e dei Pastori promosso dall’Onu. Un filo conduttore che accompagnerà convegni, incontri e approfondimenti dedicati alle tradizioni pastorali, alle produzioni casearie e al legame tra uomo e territorio. Soddisfazione è stata espressa anche dal sindaco Gianguido D’Alberto, che ha evidenziato il valore strategico della manifestazione: «La Fiera ha ormai una vocazione nazionale. Riportarla vicino al centro cittadino si è rivelata una scelta vincente, capace di restituire centralità a un settore fondamentale per lo sviluppo locale». Dal punto di vista logistico, l’organizzazione ha previsto servizi dedicati per facilitare l’accesso: disponibili i parcheggi San Gabriele e San Francesco a tariffa giornaliera agevolata di 5 euro. Con una formula che unisce tradizione, innovazione e promozione del territorio, la Fiera dell’Agricoltura di Teramo si conferma dunque un appuntamento capace di crescere e rinnovarsi, mantenendo saldo il legame con le radici del mondo rurale.

