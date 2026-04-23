TORRICELLA, RICOSTRUZIONE PRIVATA A PIENO RITMO

Procede a ritmo sostenuto la ricostruzione pubblica e privata a Torricella Sicura, duramente colpita dagli eventi sismici del 2009 e del 2016. Numerosi sono i cantieri attualmente aperti, grazie all’impegno congiunto dei privati, della Curia Vescovile e dell’Amministrazione Comunale.

Sono recentemente iniziati i lavori di recupero della Chiesa di Santo Stefano e della Chiesa di San Bartolomeo nella frazione di Ioanella. A breve è prevista anche l’apertura del cantiere per la Casa Parrocchiale della Chiesa di San Paolo nel capoluogo.

Per quanto riguarda la ricostruzione privata, si registra un numero significativo di interventi già avviati: molti cantieri risultano in fase avanzata, nonostante si tratti in diversi casi di ricostruzioni complesse, con demolizione e completa ricostruzione degli edifici. Questo consentirà, in tempi brevi, il rientro nelle proprie abitazioni di numerose famiglie sfollate.

Particolarmente rilevante anche l’avanzamento della ricostruzione pubblica, che rappresenta uno degli esempi più virtuosi a livello regionale e dell’intero Centro Italia. Sono in fase di ultimazione i lavori presso i cimiteri del capoluogo, di Santo Stefano, Ioanella e Corvacchiano, oltre agli interventi sulla palestra comunale, sull’ex ufficio postale di Ioanella e sulla nuova scuola dell’infanzia di Via Nicola Pompei.

Sono inoltre appena stati avviati i lavori di mitigazione del dissesto idrogeologico lungo la strada comunale di Santa Maria, in località Prognetto, nonché gli interventi di recupero della storica Villa del partigiano dott. Mario Capuani.

A breve partiranno ulteriori cantieri in Via Giorgio Romani, Via Scarponi e nella frazione di Villa Popolo.

Il Sindaco, Daniele Palumbi, dichiara:

“Stiamo raccogliendo i frutti di un intenso lavoro portato avanti dall’Amministrazione Comunale e dai dipendenti, che ogni giorno operano con impegno, professionalità e competenza per la rinascita del territorio, in stretta collaborazione con l’Ufficio della Ricostruzione e la Struttura Commissariale. L’auspicio è quello di poter avviare al più presto i lavori anche nelle chiese di Borgonovo, San Felice e Poggio Valle.”

Il Sindaco ha inoltre annunciato l’imminente approvazione di nuovi progetti per interventi di notevole entità economica, che interesseranno diverse aree del territorio comunale, tra cui Santo Stefano a Piano Grande, Villa Tofo, Via Martiri Ungheresi, Via Nicola Pompei, Via De Gasperi, Via Giorgio Romani – Via IV Novembre e Abetemozzo.