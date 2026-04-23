NOTISSIMO EX PARROCO DONA PALESTRA AL REPARTO CHE L'HA CURATO

Ha voluto fare una donazione a quel reparto che l’ha visto per tante volte come paziente. E da paziente ha voluto sostenere il recupero dei tanti che come lui sono stati ricoverati in Pneumologia. Don Nicola Iobbi, parroco emerito di Montorio al Vomano, che è stato più volte in cura negli ambulatori della Uoc al terzo lotto del Mazzini, diretta da Stefano Marinari, ha voluto donare attrezzature che potessero essere di utilità ai numerosi pazienti con gravi patologie respiratorie che vengono ricoverati. È stata quella di oggi l’occasione, condivisa con Giuseppina Franzone, responsabile della Uosd Medicina Fisica e Riabilitazione, per inaugurare una stanza adibita a palestra, nella quale sono stati posizionati il cicloergometro e una parallela medica modulare oggetto della donazione, che sarà dedicata alla fase di riabilitazione dei pazienti ricoverati.

“La riabilitazione riveste un ruolo determinante nella ripresa psico-fisica dei pazienti con patologie respiratorie, e per loro iniziarla al più presto e con quanti più mezzi, consente certamente una ripresa migliore e più rapida dalla patologia. Ringrazio don Nicola Iobbi per questo gesto di grande sensibilità e generosità, che assume per me anche un valore personale importante, essendo stato il mio parroco”, ha dichiarato il direttore generale della Asl di Teramo Maurizio Di Giosia.