dal nostro inviato / VIDEO - PERSIA: «IL PROGETTO "UNICO" È UN MODELLO PER L'EUROPA», TIBERII: «ORGOGLIOSI DEI NOSTRI RISULTATI»



Vetrina importantissima, quella del Parlamento Europeo, per il progetto Unico Gran Sasso

“Portare Unico Gran Sasso al Parlamento Europeo significa compiere un salto di scala – dichiara Orlando Persia, Sindaco di Crognaleto –. Non stiamo semplicemente promuovendo un territorio, ma un modello replicabile di sviluppo per le aree interne. La nostra forza è nella capacità di fare rete, mettere a sistema risorse e costruire una visione che possa garantire sostenibilità e sviluppo nei settori strategici di salute e lavoro insieme al turismo e ai servizi, al fine di innalzare la qualità della vita delle nostre comunità. Bruxelles è il luogo giusto per iniziare questo confronto.” Gli fa eco il Sindaco di Colledara, Tiberii: «Siamo qui con l'orgoglio dei nostri risultati»





