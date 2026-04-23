dal nostro inviato / VIDEO - L'ON. PICARO: « IL VOSTRO "UNICO" È UN'IDEA STRATEGICA PER TUTTE LE AREE INTERNE EUROPEE»

Unico Gran Sasso, la rete che riunisce 22 Comuni del cratere sismico abruzzese con Crognaleto Comune capofila, approda al Parlamento Europeo di Bruxelles per presentare il proprio modello di sviluppo territoriale nell’ambito di un evento istituzionale promosso e organizzato dal Consorzio Punto Europa (COPE).

L’iniziativa rappresenta un passaggio strategico nel percorso di posizionamento europeo del progetto. Grazie all’ospitalità dell’On. Picaro, da sempre attento al territorio abruzzese, e al coordinamento del Consorzio Punto Europa, che da anni opera per connettere territori, istituzioni e opportunità europee, l’esperienza di Unico Gran Sasso viene portata all’attenzione delle istituzioni comunitarie come caso concreto di cooperazione tra enti locali per la valorizzazione dei borghi e lo sviluppo sostenibile delle aree interne.

