dal nostro inviato / VIDEO - LUCCI: «"UNICO" DIMOSTRA QUANTO LE IDEE LOCALI POSSANO DIVENTARE PROTAGONISTE DELLE POLITICHE EUROPEE»

La presentazione di Unico Gran Sasso in Europa, al Parlamento Europeo, non è un punto di arrivo, ma una nuova partenza. “L’iniziativa, nelle sue variegate declinazioni – aggiunge Filippo Lucci, Presidente del Consorzio Punto Europa – rappresenta pienamente la missione del COPE: accompagnare i territori nei processi di internazionalizzazione e costruire un dialogo concreto con le istituzioni europee. Unico Gran Sasso è un esempio virtuoso di come le comunità locali possano diventare protagoniste delle politiche europee. Un sentito ringraziamento all’On. Michele Picaro per aver accolto la richiesta della delegazione abruzzese con grande disponibilità, spirito di collaborazione ed entusiasmo.”

