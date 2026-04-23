ELEZIONI / AD ISOLA DEL GRAN SASSO FORSE IN QUATTRO SI CONTENDERANNO LA FASCIA TRICOLORE



Sarà forse corsa a quattro per la poltrona di sindaco a Isola del Gran Sasso. Il piccolo centro ai piedi del massiccio del Gran Sasso si prepara a una sfida elettorale aperta e tutt’altro che scontata, con quattro candidati pronti a contendersi la guida dell’amministrazione comunale. A rappresentare il centrosinistra sarà Andrea Ianni, sindaco uscente, che punta su un programma di contiìnuità per la valorizzazione del territorio. Sul fronte opposto, il centrodestra schiera Giancarlo Di Marco, deciso a giocare la partita su temi come sicurezza, sviluppo e rilancio economico. A rendere ancora più incerto l’esito delle urne ci pensa la presenza di una lista civica guidata da Massimo Di Giancamillo, che si propone come alternativa ai tradizionali schieramenti politici. Completa il quadro Antonio Trivellizzi, espressione del Partito Democratico, che correrà con una propria proposta politica, contribuendo a frammentare ulteriormente il fronte progressista.