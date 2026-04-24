IN VENDITA DOPO TRENT'ANNI UNO DEI PIÙ FAMOSI BAR TERAMANI



È da trent’anni molto più che un bar: è un vero e proprio punto di riferimento, anzi: di più, una sorta di presidio geografico, un luogo che si usa anche per definire una distanza o per indicare un indirizzo. E adesso, il Caffè Florence si prepara a cambiare la sua storia. È in vendita sulle vetrine virtuali dell’agenzia Percorso casa. Situato a San Nicolò a Tordino, lungo una strada ad alto traffico, il Florence gode di una posizione particolarmente strategica. A rafforzarne l’attrattività contribuiscono l’ottima visibilità e la presenza di un parcheggio con circa dieci posti auto, elemento non scontato per attività di questo tipo. L’annuncio ricorda come il bar–tabacchi sia “una realtà solida, con fatturati dimostrabili e una clientela fidelizzata costruita negli anni”. La vendita riguarda l’intero complesso, comprensivo di arredi, attrezzature e beni strumentali, ma è prevista anche la possibilità di cedere separatamente i rami d’azienda, ovvero a qualcuno il bar e qualcuno la tabaccheria - ricevitoria. C’è anche un’area dedicata alla preparazione degli alimenti e un ampio porticato esterno in legno, arredato con tavoli e salottini, che consente di lavorare anche all’aperto in tutte le stagioni. La vendita, ad un prezzo di 180mila euro, riguarda ovviamente la sola attività, non l’immobile, per l’affitto del quale il Florence paga mille euro al mese, iva esclusa.