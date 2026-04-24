IL CASO / CHI SORVEGLIA DI NOTTE LA FIERA DELL'AGRICOLTURA?

Scoppia il caso della sicurezza della tradizionale Fiera dell’Agricoltura. A sollevare il caso è la UGL Sicurezza Civile, che attraverso il segretario provinciale di Chieti, Flavio Imperato, ha inviato una segnalazione formale alla Prefettura di Teramo, alla Questura e al Comune, chiedendo verifiche sull’organizzazione dei servizi di vigilanza durante la manifestazione. Secondo quanto riportato dal sindacato, per l’edizione appena inaugurata della Fiera dell’Agricoltura, non sarebbe stato previsto un servizio di vigilanza notturna strutturato. Al suo posto, stando alle segnalazioni ricevute, nelle ore notturne verrebbe garantita esclusivamente un’attività di portierato. Una scelta che, secondo la UGL, solleva criticità rilevanti. L’area fieristica, infatti, non risulterebbe completamente recintata e quindi sarebbe liberamente accessibile al pubblico anche durante la notte. In un contesto simile, sottolinea il sindacato, la semplice presenza di personale di portierato non sarebbe sufficiente a garantire la tutela degli stand espositivi e dei beni presenti. La distinzione tra portierato e vigilanza non è solo formale: le attività di sicurezza e custodia rientrano in un ambito normativo preciso, riservato agli istituti di vigilanza privata autorizzati ai sensi del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza. Alla luce di questo quadro, l’eventuale sostituzione del servizio di vigilanza con attività di portierato, in un contesto che richiederebbe misure più strutturate, potrebbe configurare – secondo la sigla sindacale – un affidamento non conforme alla normativa vigente. Da qui la richiesta rivolta alle autorità competenti di verificare la situazione e accertare eventuali anomalie, sia sotto il profilo della sicurezza sia sotto quello della corretta assegnazione dei servizi. L’obiettivo, evidenzia il sindacato, è duplice: da un lato garantire la sicurezza dell’area fieristica e delle attività economiche coinvolte, dall’altro tutelare le aziende del settore autorizzate e i lavoratori impiegati nei servizi di vigilanza.



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