CRITICÒ UN RISTORANTE ABRUZZESE, VA A PROCESSO L'INFLUENCER DEI PULLMAN DI ROCCARASO



Nessuna folla e clima ordinario in tribunale, nonostante l’attesa per una protagonista molto seguita online. Davanti al giudice di Sulmona è comparsa l’influencer napoletana Rita De Crescenzo, 47 anni, finita a processo per diffamazione aggravata dopo alcuni video pubblicati sui social. I fatti risalgono al Capodanno 2023, trascorso in un ristorante di Castel di Sangro. Secondo la ricostruzione dell’accusa, la donna aveva raccontato in rete una serata deludente, sostenendo di non aver mangiato e di essere stata costretta a pagare nonostante si considerasse ospite. Le dichiarazioni, diffuse attraverso video molto seguiti, avevano generato centinaia di commenti in poche ore, con riferimenti espliciti al locale. Il titolare del ristorante, ritenendo le affermazioni lesive della propria attività, ha presentato denuncia e chiesto un risarcimento di 20mila euro. A suo dire, la vicenda avrebbe avuto effetti negativi immediati sull’affluenza, protrattisi nel tempo fino alla successiva chiusura del locale. La difesa dell’influencer, però, respinge le accuse, sostenendo che si tratti al massimo di una recensione negativa e non di diffamazione.