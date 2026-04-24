LO DENUNCIA, LO MANDA IN CARCERE PER 4 ANNI… MA ADESSO VUOLE SPOSARLO



Mesi di violenze, di liti, di ferite, di pugni, di processi, di condanne e adesso… un matrimonio. Protagonisti della vicenda, raccontata oggi dal Messaggero, un uomo di 40 anni, di origine romena, e una donna di 46 anni, ballerina in un night. Si conoscono, si innamorano, vanno anche a vivere insieme, ma lui vuole che lei lasci il lavoro al night, e diventa violento, tanto che alla fine lei lo denuncia, scatta il codice rosso e lui viene condannato a 4 anni e 2 mesi di reclusione con rito abbreviato per violenze e lesioni aggravate nei confronti della compagna. Adesso, il colpo di scena: lei ha deciso di ritirare la denuncia e di essere pronta a sposarlo in carcere. Starà ora ai giudici del Tribunale di Teramo valutare la richiesta e, soprattutto, decidere se concedere i domiciliari. Il ritiro della denuncia, in un caso come questo, non basterebbe a cancellare la pena.



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